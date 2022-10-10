Депутат Рады Гончаренко заявил о взрывах в Кривом Роге | 360°

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Депутат Рады Гончаренко заявил о взрывах в Кривом Роге

Депутат Верховной рады Украины Гонченко сообщил о новых взрывах в Кривом Роге

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Никаких подробностей он не привел.

«Кривой Рог, взрывы», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

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По данным мэра Кривого Рога Александра Вилкула, сегодня два района городаостались без электричества и воды из-за взрывов, сообщил ТАСС.

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В понедельник серия взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одессе, Тернополе и ряде других регионов Украины. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ подтвердил нанесение массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины.

Украинские премьер Денис Шмыгаль сообщил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве. По его словам, жителям нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.

В министерстве энергетики страны сообщили, что Украина с 11 октября Украина прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз. В ведомстве пояснили, что это решение связано с попаданием ракет в тепловую генерацию и электрические подстанции, написал RT.

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