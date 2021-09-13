Депутат Рады Гончаренко напомнил о победе Украины над Россией и призвал повторить успех

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина ранее одерживала победу на Россией. По его словам, это произошло 8 сентября 1514 года под Оршей. Об этом он написал в Telegram.

«Восьмого сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!» — заявил Гончаренко.

Он напомнил, что войско украинцев, поляков и литовцев под командованием Константина Острожского вдребезги разгромило московские рати. Депутат подчеркнул, что Украина вновь победит Россию.

«Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии», — сказал парламентарий.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года случилась во время русско-литовской войны 1512–1522 годов. Тогда русское войско понесло поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского, которыми командовал гетман литовский Константина Острожского и польский надворный гетман Януш Сверчовский. Главной стратегической целью польско-литовского похода было желание вернуть потерянный летом 1514 года Смоленск. Однако она не была достигнута, ведь объединенные армии смогли захватить только несколько малых пограничных крепостей. Война закончилась в 1522 году победой Русского государства. Именно в его состав вошли смоленские земли.