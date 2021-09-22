Депутат Рады Гетманцев обвинил украинский институт в прославлении нацизма

Глава налогового комитета Верховной рады, депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев обвинил Украинский институт национальной памяти (УИНП) в «чествовании» военнослужащих дивизии СС «Галичина». Об этом сообщил телеканал Hromadske.

По словам политика, те, кто служил в этом подразделении, являются националистами и порочат идею независимости Украины. Институт, считает Гетманцев, тем более не должен «загрязнять себя тем, что осуждает весь мир».

Марш украинских радикалов в честь годовщины создания дивизии «Галичина» впервые был проведен в Киеве в апреле этого года. Организаторы призвали сторонников приходить на мероприятие в вышиванках.

Дивизию СС «Галичина» создали украинские добровольцы в 1943 году. В основном подразделение участвовало в карательных операциях и борьбе с партизанами.