Мир 02 декабря 2023, 18:00 Депутат Рады Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО Адвокаты депутата Рады Дубинского заявили о его избиении в киевском СИЗО Unsplash

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Заподозренный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что его избили в киевском СИЗО. Информация об этом появилась в его Telegram-канале, права на ведение которого депутат передал своим адвокатам.

«Сегодня народный депутат Александр Дубинский заявил о том, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации изолятора. <…> Очевидно, что кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что бригада скорой помощи нашла у депутата множественные гематомы и заподозрила перелом ребра. Дубинский вместе с представителями защиты ждет приезда полицейских для составления акта о телесных повреждениях. Кроме того, депутат потребовал приезда начальника Киевского следственного изолятора и «немедленной реакции» министра юстиции Украины Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и главы национальной полиции Игоря Клименко.

Дубинский утверждает, что существует реальная опасность здоровью и угроза его жизни. Адвокаты потребовали перевести заключенного в следственный изолятор СБУ.