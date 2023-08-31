Мир 31 августа 2023, 09:50 Депутат Рады анонсировал скорую отставку главы Минобороны Украины Депутат Рады Железняк: министр обороны Резников уйдет в отставку в сентябре РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку уже в начале следующего месяца. Его кресло займет действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров», — сообщил Железняк.

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Он сказал, что рокировка случится в первую неделю сентября. Депутат добавил, что пока неясно, кто возглавит фонд после ухода Умерова. По его словам, посольства узнали о грядущих изменениях лишь в среду.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники также предположило, что на место Резникова придет Умеров. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский встречался с ним на этой неделе и обсуждал работу фонда.

Слухи об отставке Алексея Резникова ходят уже давно. Политолог Данила Гуреев ранее в разговоре с «360» высказал мнение, что шансы стать новым главой Минобороны есть и у вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова.