Депутат Пушков заявил, что НАТО не будет вступаться за Украину

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова. Украинский политик заявил, что если Россия «вторгнется» на территорию страны, то в Европу хлынут миллионы беженцев. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал Пушкова.

Российский сенатор подчеркнул, что страны НАТО не планируют вступаться за Украину в случае критической ситуации. По его словам, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился мнением, что страна является лишь партнером организации, но вовсе не членом.

«Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима, и у Альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами», — заключил Пушков.