По словам Климова, «если бы, допустим, газ пошел через польскую территорию, — гипотетически это возможно было — то они бы получали прибыль».

«Они лишились этой потенциальной прибыли, поэтому для них „Северный поток — 2“ — это такая красная тряпка», — уточнил он.

Также Климов считает, что не стоит «тратить эмоциональный заряд на эту перепалку с поляками», но и «забывать такие происки тоже не стоит».