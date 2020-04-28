Депутат прокомментировал заявление Польши о «Северном потоке — 2»
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил, что Польша «сначала все делала, чтобы не допустить „Северный поток — 2“», потому что ей это выгодно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам Климова, «если бы, допустим, газ пошел через польскую территорию, — гипотетически это возможно было — то они бы получали прибыль».
«Они лишились этой потенциальной прибыли, поэтому для них „Северный поток — 2“ — это такая красная тряпка», — уточнил он.
Также Климов считает, что не стоит «тратить эмоциональный заряд на эту перепалку с поляками», но и «забывать такие происки тоже не стоит».