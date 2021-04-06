Депутат прокомментировал заявление Госдепа о ситуации на границе с Украиной

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что Москва должна объяснить ситуацию на границе с Украиной. Об этом сообщил RT.

Он считает, что претензия Штатов несправедлива. Также он отметил, что страны имеют право производить любые действия с военной техникой в пределах своих границ. «Подобные заявления стоит рассматривать как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — считает Морозов.