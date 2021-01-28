Депутат прокомментировал заявление генсека НАТО об «агрессии» со стороны России

Он уточнил, что сама Россия не увеличивает бюджет в военной сфере. Сейчас страна занята повышением качества вооружения, а не его количества.

«Безусловно, тот потенциал ракет, который у нас сегодня существуют, является фактором сдерживания стран блока НАТО. Увеличивать военный бюджет у нас нет необходимости», — рассказал Швыткин.