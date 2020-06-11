Депутат прокомментировал высказывание о ядерном ударе по России и Венгрии

По его словам, «безусловно, тот потенциал, что сейчас есть у Украины, не способен создать ядерную бомбу соответствующего эквивалента для нанесения удара по городам».

Швыткин считает, что причиной подобного высказывания стало то, что «украинские венгры и заявили об отделении от Киева».