Депутат прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма

Он считает, что адекватные люди не могут всерьез рассматривать вариант с присоединением Крыма к Украине.

«Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — считает Бальбек.