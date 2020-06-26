Депутат прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны. Об этом сообщил RT.
Он считает, что адекватные люди не могут всерьез рассматривать вариант с присоединением Крыма к Украине.
«Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — считает Бальбек.