Депутат прокомментировал слова немецкого чиновника о санкциях против США

По его словам, «радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан».

«Конечно, только со своей стороны приветствуем и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими государствами», — сказал Ананских о предложении Эрнста.