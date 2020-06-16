Депутат прокомментировал слова немецкого чиновника о санкциях против США
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение о призыве главы комитета Бундестага Германии по энергетике Клауса Эрнста ввести санкции против сенаторов США, которые предлагают санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщил RT.
По его словам, «радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан».
«Конечно, только со своей стороны приветствуем и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими государствами», — сказал Ананских о предложении Эрнста.