Депутат прокомментировал санкции Швейцарии в отношении РФ

Он сказал, что Швейцария вмешалась поздно. Также депутат предположил, что это связано с нейтральным статусом страны. Кроме того, Морозов пояснил, что санкции имеют «скорее декларативный характер».

«Поскольку навряд ли они кому-то серьезно навредят. Но тем не менее мы будем стараться ориентировать наших швейцарских партнеров на взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и учет национальных интересов наших государств», — заключил он.