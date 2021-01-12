Депутат прокомментировал саммит по Крыму, организованный Украиной
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал приглашение Украины поучаствовать России в саммите «Крымской платформы». Об этом сообщил RT.
Бальбек считает, что Крым не является темой для обсуждения с Украиной. Он уверен, что Крым в любом случае будет принадлежать России, поэтому для нее нет смысла принимать участие в саммите.
«Нам есть что обсудить с Украиной, но Крым в перечень этих вопросов не входит. Если нас хотят пригласить для разговора о потеплении отношений, о восстановлении торговых связей, то это тема», — уточнил депутат.