Депутат прокомментировал публикацию американцев о космосе без Гагарина

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал публикацию Госдепа США про полет в космос, где не был упомянут советский космонавт Юрий Гагарин. По его мнению, такая позиция понятна и имеет далеко идущие цели. Об этом рассказал RT.

«Когда идет наступление на историческую память, оно обычно проходит в несколько этапов. Например, на протяжении длительного периода времени американская историография, не отрицая участия Советского Союза во Второй мировой войне, делала все для того, чтобы принизить роль нашей армии, нашего народа в победе над фашизмом и преувеличить роль США и их основного союзника на Европейском континенте — Британии», - заявил Новиков.

Он добавил, что это была первая ситуация, когда случилась разница в оценке исторических событий Второй мировой войны. Он также дополнил, что после развала СССР Штаты создают новые предпосылки для новых интерпретаций.