Депутат прокомментировал предложение США обсудить СНВ-III за закрытыми дверями

Накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Америка в скором времени хочет обсудить с российскими представителями за закрытыми дверями условия продления СНВ-III.

Шерин заявил, что, если все пройдет лично, то будет сложно потом привлечь американцев к публичной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Тем более, что весь мир наблюдает за решениями, принимаемыми Россией и США.