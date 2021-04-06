Депутат прокомментировал позицию США в ситуации с Украиной

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление представителя Госдепартамента о готовности Штатов обсуждать с Россией ситуацию с Украиной. Об этом сообщил RT.

Он считает, что американское правительство является «идеологами эскалации конфликта в Донбассе» и старается помочь Украине с вооружением. По мнению Бальбека. США заняли миротворческую полицию, но она неискренняя.

«Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым», — заявил Бальбек.