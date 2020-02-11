Депутат прокомментировал появление России в списке угроз США
Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил попадание России в список угроз США. Его представили в новой стратегии американской контрразведки на 2020–2022 годы. Об этом сообщил сайт RT.
Бальбек подчеркнул, что подобная позиция Соединенных Штатов «вызывает недоумение».
«Это, я бы сказал, политически поспешное высказывание. Включение России в список главных угроз США способствует лишь нагнетанию напряжения в отношениях наших стран», — заявил он.
По мнению депутата, составление таких перечней — «по сути пустая затея».
Ранее Россия и Китай оказались в списке угроз США. Контрразведка страны отметила, что оба государства имеют мировое влияние и используют против Штатов «все инструменты национальной мощи».