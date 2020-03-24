Депутат прокомментировал перенос Олимпиады в Токио
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов прокомментировал решение перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил RT.
Депутат считает, что «решение о переносе Олимпиады на один год абсолютно правильное».
«Правильно, что решили перенести. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус», — заключил Таймазов.