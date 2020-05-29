Депутат прокомментировал отношение Лукашенко к коронавирусу

По его словам, «в любом большом событии есть политическая составляющая», «в том числе и в „корона-скепсисе“ Александра Лукашенко».

«Мы прекрасно понимаем, что он из политических соображений показывает, что это заболевание не представляет угрозы. Что массовые скопления людей возможны и безопасны, показав пример минского парада», — считает Шеин.