Депутат предсказали рост доходов России после эмбарго на энергоносители в Европе

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что доходы России вырастут после эмбарго в Европе на российские энергоносители. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Депутат отметил, что цены на нефть на мировом рынке лишь увеличиваются, а это означает, что доходы России будут не меньше, чем раньше.

«Допустим, если несколько месяцев назад стоимость барреля была около 80 долларов, то сейчас — 112 долларов за баррель. Если мы представим, что какие-то страны у нас будут покупать излишки нефти, то они будут перепродавать ее в Европу, которая отказывается от наших закупок. Чтобы покрыть издержки, эти страны будут покупать эту нефть и газ с определенным дисконтом. Мы готовы торговать с дисконтом 15-20%. Как только объявят эмбарго, некоторые страны будут стремиться к этой процедуре, цены будут еще больше расти. Значит, доходы нашего государства от продажи нефтегазового сектора будут не меньше, а возрастут, по сравнению с прошлыми годами», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что в течение полутора лет страны Евросоюза хотят отказаться от покупки энергоносителей, однако сделать это смогут далеко не все члены союза, поскольку полностью зависят от России.