Депутат предсказал последствия отказа Украины от российского газа

«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕС вернуться к прямым закупкам из России Подробнее

«Если ГТС Украины не будет загружена российским газом, через пару месяцев ее можно будет разбирать на металлолом. Люди, которые обслуживают газотранспортную систему, окажутся на улице, потеряют работу. Киеву нужно посчитать все прямые и косвенные убытки и понять, что для них важнее: синица в руках или журавль в небе», — пояснил Ананских.

Депутат также отметил, что украинским властям необходимо поинтересоваться «у своих граждан, что для них будет выгоднее: покупать дешевый газ напрямую из России или дорогой через нескольких посредников».

Ранее украинская государственная компания «Нафтогаз» назвала ложной информацию о том, что Еврокомиссия дала Украине рекомендацию напрямую закупать около 15 миллиардов кубометров российского газа в год.