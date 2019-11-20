Депутат предрек конец Украины. Во всем будет виноват Зеленский
Соответствующий прогноз озвучил телеканалу NеwsОnе депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Партия („Слуга народа“ — прим. ред.) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации», — заметил он.
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Кива добавил, что Украина сдает «интересы страны западно-американским партнерам», пока говорит об «агрессии России». Жители страны, по словам нардепа, станут рабами из-за продажи украинской земли.
У Зеленского, уверен политик, просто не хватает опыта. Окружение президента ему поможет вряд ли.
«Те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», — сказал Кива.
Помимо прочего, украинский депутат не ждет многого от переговоров в «нормандском формате». Правильную позицию Зеленскому, по его мнению, помогут выбрать европейские партнеры.