Украине грозит разорение и уничтожение нации. Такое будущее стране принесет президент Владимир Зеленский вместе со своей командой. В то же время украинский лидер хочет для государства мира.

Соответствующий прогноз озвучил телеканалу NеwsОnе депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Партия („Слуга народа“ — прим. ред.) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации», — заметил он.

Зеленский намерен добиться конкретики по обмену пленными на саммите «в нормандском формате» Подробнее

Кива добавил, что Украина сдает «интересы страны западно-американским партнерам», пока говорит об «агрессии России». Жители страны, по словам нардепа, станут рабами из-за продажи украинской земли.

У Зеленского, уверен политик, просто не хватает опыта. Окружение президента ему поможет вряд ли.

«Те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», — сказал Кива.

Помимо прочего, украинский депутат не ждет многого от переговоров в «нормандском формате». Правильную позицию Зеленскому, по его мнению, помогут выбрать европейские партнеры.