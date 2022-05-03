Депутат предположил, что коронавирус могли изобрести в США

Коронавирус могли изобрести в американских лабораториях в качестве биооружия. Такое предположение сделал депутат от крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

«Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США, как вид биологического оружия, направленного против человечества», — заявил он.

Также он сказал, что Америка использует биолаборатории для изобретения оружия массового уничтожения. При этом представители США не берут на себя ответственность за свои противоправные действия. Шеремет отметил, что такое поведение превращает американских политиков в угрозу для всего мирового сообщества.

О биопрограммах США на Украине недавно высказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он заявил, что начиная с 2015 года Штаты потратили больше 224 миллиона долларов на свои биолаборатории в этой стране. Также он отметил, что США переоборудовали примерно 30 научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины.