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    17 марта 2022, 07:10

    Депутат предложил конфисковать конфисковать российское имущество украинских олигархов

    Депутат Госдумы Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в России

    Максим Зинкин

    Имущество украинских олигархов в России необходимо конфисковать и продать, а вырученные средства отправить на восстановление Донбасса. С таким предложением выступит депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его слова привело РИА «Новости».

    «Выступающие против России украинские олигархи не должны иметь имущество в нашей стране. Его следует конфисковать и продать», — заявил парламентарий.

    Также Шеремет сообщил, что аналогично необходимо поступить с имуществом олигархов на Украине, поскольку оно досталось им путем воровства и наживы.

    «Пришла пора отвечать за содеянное», — заявил он.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Украина отказалась идти на мирное соглашение по Донбассу.