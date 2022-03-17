Депутат предложил конфисковать конфисковать российское имущество украинских олигархов

Имущество украинских олигархов в России необходимо конфисковать и продать, а вырученные средства отправить на восстановление Донбасса. С таким предложением выступит депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его слова привело РИА «Новости».

«Выступающие против России украинские олигархи не должны иметь имущество в нашей стране. Его следует конфисковать и продать», — заявил парламентарий.

Также Шеремет сообщил, что аналогично необходимо поступить с имуществом олигархов на Украине, поскольку оно досталось им путем воровства и наживы.

«Пришла пора отвечать за содеянное», — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Украина отказалась идти на мирное соглашение по Донбассу.