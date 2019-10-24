Депутат посоветовал политикам США вернуться к реальности и не разрушать основы ООН

Заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа рассказал, что роль ООН всегда заключалась в сохранении мира. Однако в наше время некоторые страны стремятся разрушить то, что нарабатывалось более 70 лет.

«Мне кажется, что кто-то как бы играет в компьютерные игры, в какие сейчас играют дети, и не понимает, что в реальности это может разрушить все то хрупкое, что строилось на протяжении 70 с лишним лет», — заявил Чепа в интервью ИА Nation News.

Политик указал, что это касается США и их временных союзников. Он заявил, что мировое сообщество должно воздействовать на США, заставить их пересмотреть свои взгляды.