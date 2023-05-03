Мир 03 мая 2023, 10:19 Депутат посчитал напрасным нежелание Германии временно использовать «Северный поток — 2» Депутат ФРГ Клаус Эрнст предложил временно запустить рабочую нитку «Северного потока — 2» РИА «Новости»

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Германии стоило бы использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток — 2» в переходный период с традиционных на возобновляемые источники энергии. Председатель комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст сказал «Известиям», что это выгодно с точки зрения экономики и экологии.

«Мы нуждаемся в газе на переходный период. <…> В интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает», — сказал он.

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Депутат назвал российский газ дешевым и надежным, а также выгодным с экологической точки зрения благодаря применению технологии гидроразрыва при добыче. Кроме того, его не нужно экспортировать морским транспортом. Клаус Эрнст признал, что важно устранить зависимость от ископаемого топлива и расширить использование возобновляемых источников энергии, но на это потребуется много времени. В переходный период, по его мнению, немцы могли бы использовать газ из «Северного потока — 2».

Однако по словам политика, правительство Германии не пойдет на этот шаг до тех пор, пока не завершатся боевые действия на Украине. Страна полностью отказалась от российского газа, наладив поставки из Норвегии и Нидерландов.

Клаус Эрнст заявил, что санкции возымели обратный эффект — экономика Германии пострадала от них больше, чем России.