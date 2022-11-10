Мир 10 ноября 2022, 17:12 Депутат Попов предположил исход предстоящего саммита G20 на Бали Депутат Попов: никаких коллегиальных решений участники G20 принять не смогут

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Участники саммита G20, который пройдет на Бали 16–17 ноября, никаких коллегиальных решений принять не смогут. Об этом в беседе с ИА Nation News сообщил ведущий программы «60 минут», депутат Евгений Попов.

«Что касается непосредственно „Большой двадцатки“, то, очевидно, что никаких коллегиальных решений, которые помогли бы России на существующем сегодня этапе, участники G20 принять не смогут», — отметил он.

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По поводу участия в саммите министра иностранных дел Сергея Лаврова, Попов считает, что благодаря дипломату будет вестись большое количество переговоров в двустороннем формате.

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