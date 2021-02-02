Депутат поддержал слова вице-канцлера ФРГ о строительстве «Северного потока — 2»
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских поддержал слова вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сообщил RT.
Он добавил, что другие страны, считающие себя партнерами Германии, не должны препятствовать строительству, так как это помешает развитию Германии.
«Поэтому партнерам Германии надо определиться — они партнеры или нет. И самой Германии тоже определиться…», — заключил Ананских.