facebook_pixel
    02 февраля 2021, 16:02

    Депутат поддержал слова вице-канцлера ФРГ о строительстве «Северного потока — 2»

    Дарья Морозова

    Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских поддержал слова вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сообщил RT.

    Он добавил, что другие страны, считающие себя партнерами Германии, не должны препятствовать строительству, так как это помешает развитию Германии.

    «Поэтому партнерам Германии надо определиться — они партнеры или нет. И самой Германии тоже определиться…», — заключил Ананских.