Он добавил, что другие страны, считающие себя партнерами Германии, не должны препятствовать строительству, так как это помешает развитию Германии.

«Поэтому партнерам Германии надо определиться — они партнеры или нет. И самой Германии тоже определиться…», — заключил Ананских.