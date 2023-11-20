Мир 20 ноября 2023, 22:46 Депутат партии Зеленского упрекнула Залужного в игнорировании проблем ВСУ Депутат партии Зеленского Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного President of Ukraine

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Депутат правящей на Украине партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обрушилась с критикой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, после чего вступила в полемику с его помощником Юрием Игнатом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Политик обвинила Залужного в отстранении от решения проблем в украинской армии. В социальной сети она опубликовала фотографию главкома в компании члена антикоррупционного совета Минобороны Украины Даны Яровой.

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«У генерала нашей армии есть время на компанию дамы, однако он так ни разу не был в центре социальной поддержки и комплектования ВСУ», — подписала она публикацию.

На выпад Безуглой отреагировал спикер ВВС Украины Юрий Игнат, который заявил, что удалил ее из друзей в соцсети из-за дискредитации командования ВСУ. В ответ Безгулая парировала, что Игнат ответил ей после приказа начальства.

Ранее украинский политолог Олег Бортник выразил мнение, что офис Зеленского намерен нейтрализовать влияние Залужного.