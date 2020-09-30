Депутат партии Зеленского предложил переименовать Россию в Московию

«Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — „Германия“, а мы — „Нимеччина“. И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?» — отметил Потураев.

Ведущая подчеркнула, что это унизительно, однако депутат не сдался и привел выдуманную им самим историческую справку. Он заявил, что «Российской империей» наша страна начала называться при Петре I. До этого Россия якобы называлась «Московским царством» или «Московией». В действительности такого никогда не было. С XV века использовалось название «Русское государство».

Потураев не смог объяснить, какой толк в его инициативе.

Два года назад в Раде предложили переименовать российский полуостров Крым в Крымскую автономию и внести соответствующие изменения в Конституцию Украины.