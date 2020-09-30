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    30 сентября 2020, 18:01

    Депутат партии Зеленского предложил переименовать Россию в Московию

    Андрей Иванов

    Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию на государственном уровне. Парламентарий в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «каждая нация сама решает, как называть соседей.
    Депутат партии Зеленского предложил переименовать Россию в Московию

    «Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — „Германия“, а мы — „Нимеччина“. И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?» — отметил Потураев.

    Ведущая подчеркнула, что это унизительно, однако депутат не сдался и привел выдуманную им самим историческую справку. Он заявил, что «Российской империей» наша страна начала называться при Петре I. До этого Россия якобы называлась «Московским царством» или «Московией». В действительности такого никогда не было. С XV века использовалось название «Русское государство».

    Потураев не смог объяснить, какой толк в его инициативе.

    Два года назад в Раде предложили переименовать российский полуостров Крым в Крымскую автономию и внести соответствующие изменения в Конституцию Украины.

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