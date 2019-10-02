Депутат партии Зеленского опроверг подписание «формулы Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» не была подписана Киевом на переговорах контактной группы по Украине. Леонида Кучму лишь устроили формулировки, которые были согласованы «нормандской четверкой» еще 1 сентября.

Об отсутствии официальных договоренностей на своей странице в Facebook написал депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Нюансы — вчера никто ничего не подписал», — заявил украинский парламентарий.

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По его словам, представляющий Украину в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма направил письменное обращение представителю ОБСЕ Мартину Сайдику. В нем было указано, что Киев согласен с согласованными советниками глав государств «нормандского формата» деталями.

Яременко добавил, что внесение изменений в украинскую Конституцию не планируется. В настоящее время, подчеркнул он, Украина движется по пути прекращения кровопролития на Донбассе. При этом ни на какие принципиальные уступки страна не идет.

О подписании «формулы Штайнмайера» СМИ сообщили накануне. Украинский президент Владимир Зеленский заметил, что документ включат в закон об особом статусе Донбасса.