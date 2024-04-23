Мир 23 апреля 2024, 10:36 Депутат парламента Молдавии Суходольский призвал восстанавливать стратегические отношения с Россией

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Депутат парламента Молдавии Александр Суходольский рассказал об итогах встречи оппозиционных политиков государства в Москве. Этот съезд — долгожданное событие, отметил парламентарий в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, силами местных властей происходит в прямом смысле уничтожение страны.

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«Тот „европейский путь“, по которому нас пытается вести нынешняя власть, можно назвать путем разграбления нашего государства, путем уничтожения нашей идентичности и втягивания нашей страны в военные блоки и в дальнейшем, мы уверены, в конфликты», — высказался Суходольский.

Он отметил, что ответом на данные действия стало создание оппозиционного блока «Победа». Депутат также указал на необходимость восстановления стратегических отношений с Россией.