Мир 06 июня 2023, 18:57 Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя оценил итоги саммита с участием Зеленского под Кишиневом Богдан Цырдя: присутствие Зеленского привлекло европейские СМИ

Читать 360tv в

На саммит Европейского политического сообщества, который проходил под Кишиневом, пригласили украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы привлечь внимание европейских СМИ. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

На саммите обсуждалась возможность вступления Молдавии в Европейский союз, а также готовность европейский лидеров и дальше поддерживать Украину. Цырдя считает, что достичь целей саммита участникам не удалось.

Реклама

«Несмотря на то что европейцы хотели показать единство, силу, показать, что Молдова находится под влиянием Европы — в этом плане саммит провалился», — добавил в разговоре с журналистами депутат.