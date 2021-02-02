«Французские власти идут на поводу у Вашингтона, необоснованно политизируя газовый проект „Северный поток — 2“. В Германии совершенно определенно понимают цену инвестиций в „Северный поток — 2“, который обеспечит население стран — участниц российско-европейского проекта качественным и недорогим газом», — приводит агентство слова депутата.

Железняк отметил, что США при любой администрации «доказывают свою готовность сдерживать Россию и препятствовать развитию сотрудничества нашей страны на внешней арене по всем возможным направлениям».

Накануне госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что даже после принятых уже антироссийских санкций «надо идти дальше». По его словам, существующих ограничений недостаточно. Он подчеркнул, что у Франции есть большие сомнения по поводу «Северного потока — 2».