Белик считает, что компания в данной «игре» является пешкой, как и ее глава Андрей Коболев. Он уверен, что «Нафтогаз» перемещают по игральной доске «американские партнеры».

Цель США в этой игре состоит в том, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2» и нарастить объем продаж своего сланцевого газа, Украину «никогда не пустят как равного партнера».