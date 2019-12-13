Депутат оценил слова Зеленского о заключении контракта по транзиту газа

«Заявление Зеленского — отголоски нормандской встречи и переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным. Есть международные обязательства между странами, и транзит российского газа необходим для Европы. Транзит газа через Украину очень важен, особенно с прогнозами на январь и февраль. Киеву это все также важно — с учетом того, что это пополнение бюджета», — заявил депутат.

Ранее украинский лидер выразил уверенность, что контракт по транзиту газа из России через Украину удастся подписать. Зеленский отметил, что это соглашение важно также и для Европы.