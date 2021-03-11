Депутат оценил слова японского политолога о Южных Курилах

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова японского политолога Акио Каватао о том, что нужно показать готовность заблокировать проливы между Южными Курилами и Россией, чтобы решить «территориальный вопрос». Об этом сообщил RT.

По его словам, японские политики решили обострить этот вопрос. Он добавил, что это не новая ситуация.

«Российская позиция, в свою очередь, сформулирована, внесены поправки в Конституцию, которые призваны гарантировать целостность российского государства, его территории», — заключил Новиков.