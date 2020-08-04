Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал критику премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес Германии из-за ее позиции по строительству «Северного потока — 2».

По словам Бальбека, он делает свои заявления «от досады», ведь под давлением США власти Польши отказались заключать с РФ выгодные газовые соглашения. Парламентарий считает, что Варшава жалеет об этом.

«Приходится (Матеушу Моравецкому — прим. ред.) делать заявления, в объективность которых он наверняка и сам не верит», — процитировал депутата сайт RT.

Бальбек подчеркнул, что уже не время для каких-либо изменений, так как Германия сделала выбор в пользу «наилучшего варианта своей энергобезопасности».

Ранее Моравецкий высказался по поводу планов ФРГ по «Северному потоку — 2». Как он пояснил, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут выделяться для оружия России.