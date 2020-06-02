Депутат оценил переход к «будапештскому» формату по ситуации в Донбассе
Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов высказал свое мнение о предложении вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в «будапештском» формате. Об этом сообщила НСН.
По словам Шаргунова, «главная сторона любых переговоров — это сами жители Донбасса, у которых необходимо ясно спросить всему миру — чего же хотят они, с кем быть и как быть».
«Это очередные заявления [украинской стороны], на которые хочется ответить только пожеланием, чтобы мир поскорее пришел на землю Донбасса и мнения его жителей стали бы учитывать наконец», — заключил он.