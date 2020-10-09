Депутат оценил обвинения США в адрес РФ из-за вакцины от COVID-19

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран хотят помешать разработке американской вакцины от COVID-19.

«Я думаю, что это способ прикрыть собственные неудачи в разработке этой вакцины, которая действительно нужна миру и особенно США. Поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем», — процитировал депутата сайт RT.

По мнению Морозова, такие обвинения демонстрируют слабость Штатов и являются абсолютно нелогичными. Уточняется, что Эванина не подкрепил свое заявление какими-либо доказательствами.