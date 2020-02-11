Депутат отреагировал на заявление Столтенберга о распаде ДРСМД

По мнению Швыткина, США показали «безответственную и поддерживаемую блоком НАТО политику», когда вышли из ДРСМД в одностороннем порядке.

«Штаты всячески пытались, исходя из ДРСМД, модернизировать возможности некоторых ракет, которые подпадали под действие договора. То есть прямым и грубым образом его нарушали. Данное заявление Столтенберга свидетельствует о перспективах неподписания со стороны США договора СНВ-III. Они заранее готовят почву для оправдания своих действия, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую», — заметил депутат.

Зампред подчеркнул, что государствам-участникам НАТО необходимо «нести ответственность перед народами своих стран за фактически полное разрушение каркаса европейской безопасности».

«Никакой демонстрации силы от НАТО в отношении ДРСМД нет. Можно это переиначить как слабость со стороны стран блока», — резюмировал Швыткин.