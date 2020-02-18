Депутат отреагировал на новые данные по крушению МН17

Швыткин подчеркнул, что появившиеся сведения неофициальные. Тем не менее они вновь подтверждают, «что предлоги для обвинения нашего государства были надуманными».

«Это подтверждает нацеленность западных политиков обвинить наше государство во всех грехах: это и история со Скрипалями, и якобы пособничество неким химическим атакам в Сирии… Это все носит явный характер инсинуации, передергивания, искажения, полного перевертывания. В любом случае, это письмо не должно оставаться без внимания», — добавил зампред.

Ранее нидерландская служба военной разведки и безопасности не нашла ракетные комплексы «Бук» на месте крушения малайзийского Boeing MH17. Самолет потерпел крушение в 2014 году под Донецком.