Депутат от «Слуги народа» в декларации указал кроссовер как сельхозтехнику

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Оксана Гринчук задекларировала свою машину премиум-класса Infiniti QX50 как сельхозтехнику. Информация об этом появилась в едином государственном реестре деклараций. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вид имущества: сельскохозяйственная техника. Марка: Infiniti. Модель: QX50», — говорится в декларации депутата.

Гринчук купила машину 2016 года в конце июля. Стоимость автомобиля составила 212 770 гривен, или примерно восемь тысяч долларов. Минимальная стоимость Infiniti QX50 2016 года на самом популярном в стране сайте продаж машин составляет 17 тысяч долларов.

Оксана Гринчук возглавляет подкомитет по вопросам обеспечения деятельности Рады комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Согласно документу, недостоверное декларирование имущества является уголовным преступлением, которое связано с коррупцией.