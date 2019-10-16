Депутат от «Слуги народа» пришла в Раду с сумочкой за семь тысяч долларов
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елена Шуляк привлекла к себе внимание, придя в парламент с дорогой сумочкой от Chanel. Аксессуар стоит более семи тысяч долларов, передает «Утро.ру».
Модную сумочку народной избранницы заметила журналистка Анна Стешенко, которая рассказала об этом в соцсетях.
«Эту винтажную модель можно приобрести в сети за 7 240 долларов. Правда, как указывает продавец, с „некоторыми дефектами и с витрины магазина“», — написала Стешенко в Facebook.
Она напомнила, что в 2007 году «непростая» Шуляк была назначена гендиректором компании, которая занимается проектами в сфере недвижимости. Позже она возглавила Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. В декларации за прошлый год парламентарий указала три люксовых авто и четыре квартиры.