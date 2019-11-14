Депутат от правящей партии Украины заявила о преследовании

Беременная депутат Рады от фракции «Слуга народа» Анна Скороход заявила, что готова уйти из партии из-за авторитарных методов руководства. По ее словам, ей «закрывают рот», а ее мужа преследуют за позицию.

Как сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на корреспондента из сессионного зала украинского парламента, Скороход пригрозила выходом из фракции. Она рассказала, что в партии ей не дают высказаться. По словам депутата, 13 ноября она проголосовала против нового законопроекта об открытии рынка земли. После этого задержали ее мужа.

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Руководство партии «Слуга народа» дожидаться того, что Скороход уйдет сама, не собирается. Глава фракции Давид Арахамия официально заявил корреспонденту портала, что ее будут исключать. «Этот вопрос будут ставить на голосование», — сказал парламентарий.

Информация о том, что некоторые члены правящей партии недовольны политикой руководства, ранее появилась в СМИ. Конфликты в партии начались при распределении должностей в комитетах. Партийная верхушка позже пообещала компенсировать всем недовольным моральный ущерб, так как все решения принимались в экстренном порядке.