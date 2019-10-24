Депутат от партии Зеленского оказался в базе «Миротворца»

Депутата Верховной рады от партии президента Украины добавили в базу за якобы «распространение недостоверной информации» и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

По словам агентства, на внесение его в черный список повлияло участие в программе «Большая игра» на Первом канале 20 октября. Шевченко во время съемок заявил, что вина за срыв разведения сил от линии разграничения в Донбассе лежит на «радикально настроенных националистах».

Он также попросил украинские правоохранительные органы разобраться во внутренней ситуации страны.

Депутат подчеркнул, что Киев планирует сотрудничать с Москвой при «равноправии и уважении».