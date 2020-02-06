Депутат от партии «Слуга народа» оценил поведение Тимошенко во время драки в Раде

Бужанский отметил, что «Юлия Владимировна с нежностью смотрит на десяток дерущихся за ее спиной».

«Демократия — это всегда немножко насилия», — написал депутат.

Ранее «360» писал о потасовке в Верховной раде из-за обсуждения законопроекта, отменяющего мораторий на продажу земли.