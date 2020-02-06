Депутат от партии «Слуга народа» оценил поведение Тимошенко во время драки в Раде
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал тактику лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Она заняла место спикера Рады, пока парламентарии дрались. Об этом сообщил «Царьград».
Бужанский отметил, что «Юлия Владимировна с нежностью смотрит на десяток дерущихся за ее спиной».
«Демократия — это всегда немножко насилия», — написал депутат.
Ранее «360» писал о потасовке в Верховной раде из-за обсуждения законопроекта, отменяющего мораторий на продажу земли.