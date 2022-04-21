Депутат от ЛДПР жестко ответил на признание Латвией и Эстонией действий РФ на Украине геноцидом

Член фракции ЛДПР депутат Борис Чернышов прокомментировал «360» высказывание парламентариев Латвии и Эстонии, в которых они признали действия России на Украине геноцидом. Обе страны «десятилетиями издевались над русскими».

Прибалтика, напомнил Чернышов, уже давно ведет себя «враждебно-хамски» по отношению к России, и несмотря на это страна предложила Латвии и Эстонии выгодные условия транзитной торговли.

«Пора положить конец российскому долготерпению в Прибалтике», — заявил депутат.

Он напомнил, что власти Латвии и Эстонии «десятилетиями издевались над русскими на своей территории, превращая их в неграждан, людей второго сорта».

«Это возведенная в статус закона политика апартеида, на который закрывают глаза хозяева Прибалтики на Западе», — высказал мнение парламентарий.

Именно это считается геноцидом, и его поощряет «Дядя Сэм» и хозяева Евросоюза. Такое отношение к русским годами не получало достойного ответа со стороны России, подчеркнул член ЛДПР. Он предложил объявить политику Латвии и Эстонии угрозой национальной безопасности «со всеми вытекающими последствиями».