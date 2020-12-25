Депутат от Крыма: Украина не помешает водоснабжению полуострова

Он уверен, что такого не произойдет. По словам депутата, у Украины для этого нет никаких возможностей.

«Делать пакости, оскорблять наших граждан — вот весь арсенал официального Киева. А еще лить крокодиловые слезы в ООН о якобы притеснениях крымских татар», — пояснил Бальбек.

Также он назвал украинских чиновников некомпетентными. Депутат уточнил, что Россия давно адаптировалась к западным санкциям, и помешать реализации каких-либо планов в стране практически невозможно. Заявления Украинских политиков говорят о том, что они не знают ситуации внутри страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина угрожает Крыму срывом сделки по строительству опреснителей на полуострове. Киев планирует найти ту международную компанию, о привлечении которой говорили крымские власти, и сорвать контракт.

«Было заявление незаконной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать», — сказал Кулеба.